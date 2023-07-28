Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить возвращение к "зерновой сделке", - СМИ

В последние недели Эрдоган неоднократно заявлял, что планирует провести переговоры с российским диктатором о возвращении к "зерновой инициативе", однако телефонный разговор между главами государств так и не состоялся, говорят дипломаты.

По словам дипломатов, турецкие официальные лица продолжают добиваться решения этого вопроса по другим каналам связи с Кремлем.

"Решение России выйти из соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно по всему миру, - это авантюра Путина, чреватая дипломатической напряженностью в отношениях с двумя наиболее влиятельными партнерами страны - Китаем и Турцией", - отмечает издание.

При этом отмечается, что такое поведение Кремля может быть связано с решением Эрдогана вернуть защитников "Азовстали" в Украину, а также с одобрением Турцией вступления Швеции в НАТО.

"Думаю, что Путин перестал доверять Эрдогану как прежде. Для Путина необычно не брать трубку", - сказал бывший советник посольства Турции в Москве Гюльру Гезер.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

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