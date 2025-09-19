Путін і Зеленський ненавидять одне одного, але ми знайдемо рішення, - Трамп

Відносини між главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди він знову сказав, що дуже розчарований Путіним і вважав, що завдяки стосункам з ним вирішити ситуацію з війною РФ проти України буде найлегше. Однак виявилося навпаки.
"Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це (ймовірно, завершення війни - ред.) багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення", - сказав Трамп.
Також він висловився про економічний тиск на РФ. За словами глави Білого дому, він був незадоволений ЄС і НАТО, коли побачив, що вони купують нафту в Росії.
Трамп додав, що якщо ціни на російську нафту впадуть, тоді у Кремля не буде іншого вибору, як погодитися припинити війну.
"Знаєте, я зайняв жорстку позицію щодо Індії... тому що вони купувати нафту. І якщо ціни на нафту впадуть, або якщо Росія не продаватиме нафту, тоді в мене (Кремля - ред.) не буде іншого вибору, крім як домовлятися", - заявив президент США.
Повертаючись до ЄС і НАТО, Трамп знову наголосив, що купівля російської нафти це не найкраще, що може бути, і так не можна робити.
"Знаєте, якщо ви хочете перемогти, ви не повинні купувати нафти в Росії. Але ми подивимося, як все складеться. Сподіваюся, все буде добре", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що Путін підвів його у питанні врегулювання війни РФ проти України.
"Я думав, що найпростіше буде провести операцію завдяки моїм стосункам із президентом Путіним, але він підвів мене. Він дійсно підвів мене. Це мали бути Росія і Україна. Побачимо, чим це закінчиться", - сказав лідер США на прес-конференції.
Також зазначимо, що днями видання Politico посилаючись на неназваного дипломата ЄС повідомило, що Трамп все ж таки зважився дотиснути Росію за допомогою санкцій.
Крім того, сам президент США нещодавно відкрито сказав, що Сполучені Штати можуть завдати по РФ удару за допомогою санкцій. Обмеження будуть направлені на російську нафту і банки.