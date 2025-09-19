Путін і Зеленський ненавидять одне одного, але ми знайдемо рішення, - Трамп

Під час бесіди він знову сказав, що дуже розчарований Путіним і вважав, що завдяки стосункам з ним вирішити ситуацію з війною РФ проти України буде найлегше. Однак виявилося навпаки.

"Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це (ймовірно, завершення війни - ред.) багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення", - сказав Трамп.

Також він висловився про економічний тиск на РФ. За словами глави Білого дому, він був незадоволений ЄС і НАТО, коли побачив, що вони купують нафту в Росії.

Трамп додав, що якщо ціни на російську нафту впадуть, тоді у Кремля не буде іншого вибору, як погодитися припинити війну.

"Знаєте, я зайняв жорстку позицію щодо Індії... тому що вони купувати нафту. І якщо ціни на нафту впадуть, або якщо Росія не продаватиме нафту, тоді в мене (Кремля - ред.) не буде іншого вибору, крім як домовлятися", - заявив президент США.

Повертаючись до ЄС і НАТО, Трамп знову наголосив, що купівля російської нафти це не найкраще, що може бути, і так не можна робити.

"Знаєте, якщо ви хочете перемогти, ви не повинні купувати нафти в Росії. Але ми подивимося, як все складеться. Сподіваюся, все буде добре", - резюмував Трамп.