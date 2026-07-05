Путін і Трамп провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні

За словами Ушакова, розмова відбулася 4 липня і тривала 1 годину та 25 хвилин. Під час бесіди Путін привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, а також обговорювалися інші теми.

"Розмова, це вже четверта цього року, була звісно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", - сказав помічник диктатора.

Щодо України і не тільки, з уст Ушакова прозвучали такі тези:

Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ;

президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня;

Путін розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою (нібито наступ на всіх напрямках);

Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів;

Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України;

спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви;

Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці;

Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку та зателефонувати один одному найближчим часом;

Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США;

Путін і Трамп у телефонній розмові особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.

При цьому зазначимо, що американська сторона поки що ніяк не коментувала розмову.