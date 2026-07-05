Путин и Трамп провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин в субботу 4 июля тоже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его с Днем независимости США, а также стороны затронули тему войны в Украине.
Об этом заявил помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам Ушакова, разговор состоялся 4 июля и длился 1 час и 25 минут. Во время беседы Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, а также обсуждались другие темы.
"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал помощник диктатора.
Что касается Украины и не только, из уст Ушакова прозвучали такие тезисы:
При этом отметим, что американская сторона пока никак не комментировала разговор.
Напомним, вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Украинский лидер поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием США, а также выразил благодарность за помощь Украине. Кроме того, стороны коснулись ситуации на поля боя и дипломатии.
"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решительность Америки будет решающей. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", - подчеркнул глава государства.