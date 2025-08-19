У Путіна підтвердили ідею підвищити рівень переговорів з Україною

За словами Ушакова, телефонна розмова між Трампом і Путіним тривала приблизно 40 хвилин, під час бесіди президент США поінформував главу Кремля про переговори із Зеленським і лідерами європейських країн.

Глави двох країн висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ і України, а також говорили про ідею підвищити рівень цих переговорів.

"Лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви і Києва на переговорах", - цитують росЗМІ Ушакова.

Також він сказав, що Путін подякував Трампу за досягнутий прогрес у питанні війни в Україні під час зустрічі на Алясці.

Ушаков додав, що глава Кремля "наголосив на важливості зусиль, яких докладає Трамп, у пошуках рішень щодо довгострокового" врегулювання війни в Україні.

Паралельно президент США Дональд Трамп опублікував у себе в соцмережах пост, у якому заявив, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі, у якій візьмуть участь він, Путін і президент України Володимир Зеленський.