Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

У Путіна підтвердили ідею підвищити рівень переговорів з Україною

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони підтримують ідею підвищити рівень переговорів з Україною.

Про це заявив помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал РИА Новости та інші росЗМІ.

За словами Ушакова, телефонна розмова між Трампом і Путіним тривала приблизно 40 хвилин, під час бесіди президент США поінформував главу Кремля про переговори із Зеленським і лідерами європейських країн.

Глави двох країн висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ і України, а також говорили про ідею підвищити рівень цих переговорів.

"Лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви і Києва на переговорах", - цитують росЗМІ Ушакова.

Також він сказав, що Путін подякував Трампу за досягнутий прогрес у питанні війни в Україні під час зустрічі на Алясці.

Ушаков додав, що глава Кремля "наголосив на важливості зусиль, яких докладає Трамп, у пошуках рішень щодо довгострокового" врегулювання війни в Україні.

Паралельно президент США Дональд Трамп опублікував у себе в соцмережах пост, у якому заявив, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі, у якій візьмуть участь він, Путін і президент України Володимир Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Трамп провів зустріч із Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів була війна в Україні та можливі варіанти її завершення.

Від самого початку Трамп їхав туди з ідеєю, яку підтримує Україна та Європа. Вона полягає в тому, щоб насамперед досягти припинення вогню, а після обговорювати інші питання.

Однак після Аляски Трамп у зв'язку з "прогресом" у переговорах став просувати ідею повноцінної мирної угоди, тобто - відразу миру, а не перемир'я.

Після цього стало відомо, що в понеділок Зеленський приїде до Вашингтона, щоб обговорювати деталі завершення війни. За підсумком так і сталося. Спочатку була зустріч віч-на-віч, а після вже разом з європейськими лідерами.

До речі, видання Bild писало, що Трамп перервав переговори, щоб зателефонувати Путіну. Але незабаром анонсувалося продовження. Наразі відомо, що переговори офіційно завершено.

