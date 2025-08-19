RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

У Путина подтвердили идею повысить уровень переговоров с Украиной

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор. Они поддерживают идею повысить уровень переговоров с Украиной.

Об этом заявил помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости и другие росСМИ.

По словам Ушакова, телефонный разговор между Трампом и Путиным длился около 40 минуты в ходе беседы президент США проинформировал главу Кремля о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.

Главы двух стран высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, а также говорили об идее повысит уровень этих переговоров.

"Лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", - цитируют росСМИ Ушакова.

Также он сказал, что Путин поблагодарил Трампа за достигнутый прогресс по вопросу войны в Украине в ходе встречи на Аляске.

Ушаков добавил, что глава Кремля "отметил важность предпринимаемых Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному" урегулированию войны в Украине.

Паралельно президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором заявил, что начал подготовку двухсторонней встречи, в которой Путин и президент Украины Владимир Зеленский. После этого уже будет трехсторонний саммит, где будет и сам Трамп.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Трамп провел встречу с Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров была война в Украине и возможные варианты ее завершения.

Изначально Трамп ехал туда с идей, которую поддерживает Украина и Европа. Она заключается в том, чтобы в первую очередь достичь прекращения огня, а после обсуждать остальные вопросы.

Однако после Аляски Трамп в связи с "прогрессом" в переговорах стал продвигать идею полноценной мирной сделки, то есть - сразу мира, а не перемирия.

После этого стало известно, что в понедельник Зеленский приедет в Вашингтон, чтобы обсуждать детали завершения войны. По итогу так и произошло. Изначально была встреча один на один, а после уже вместе с европейскими лидерами.

К слову, издание Bild писало, что Трамп прервал переговоры, чтобы позвонить Путину. Но вскоре анонсировалось продолжение. На данный момент известно, что переговоры официально завершены.

