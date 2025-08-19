У Путина подтвердили идею повысить уровень переговоров с Украиной

По словам Ушакова, телефонный разговор между Трампом и Путиным длился около 40 минуты в ходе беседы президент США проинформировал главу Кремля о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.

Главы двух стран высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, а также говорили об идее повысит уровень этих переговоров.

"Лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", - цитируют росСМИ Ушакова.

Также он сказал, что Путин поблагодарил Трампа за достигнутый прогресс по вопросу войны в Украине в ходе встречи на Аляске.

Ушаков добавил, что глава Кремля "отметил важность предпринимаемых Трампом усилий в поисках решений по долгосрочному" урегулированию войны в Украине.

Паралельно президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором заявил, что начал подготовку двухсторонней встречи, в которой Путин и президент Украины Владимир Зеленский. После этого уже будет трехсторонний саммит, где будет и сам Трамп.