Трамп, Сі Цзіньпін і Путін ухвалили декларацію про мир: що в ній і чи є там Україна
Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін ухвалили спільне декларацію про мир під час зустрічі у Шеньчжені.
Як повідомляє РБК-Україна, текст документа оприлюднено на сайті китайського центрального телебачення CCTV.
Глави трьох держав "ґрунтовно обмінялися думками" щодо поточної міжнародної ситуації та висловили прихильність підтриманню стратегічної стабільності й міжнародної безпеки.
Водночас у декларації не згадуються ні Україна, ні Європа. Документ складається з наступних пунктів:
- Будучи постійними членами Ради Безпеки ООН, Росія, Китай і США висловили прихильність реформуванню ООН, щоб ООН могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та відповідати своїй основоположній місії у сфері міжнародного миру та безпеки.
- Три держави планують збільшити виробництво та поставки продуктів нафтопереробки на благо всіх країн. Вони підтвердили важливість стабільних енергопостачань.
- Глави трьох держав зазначають, що принцип згоди держав і дотримання імунітетів офіційних осіб держав мають основоположне значення, і погоджуються з тим, що Міжнародний кримінальний суд та інші аналогічні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями.
- Глави трьох держав підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана. Три країни вестимуть діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.
Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Китаї відбулася тристороння зустріч за участю Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та російського диктатора. За її підсумками лідери трьох країн зробили заяви, частина з яких стосується війни в Україні.
Крім того, Сі Цзіньпін виступив за всеосяжну заборону та повну ліквідацію ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що навис над людством.