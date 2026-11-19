Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін ухвалили спільне декларацію про мир під час зустрічі у Шеньчжені.

Водночас у декларації не згадуються ні Україна, ні Європа. Документ складається з наступних пунктів:

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Китаї відбулася тристороння зустріч за участю Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та російського диктатора. За її підсумками лідери трьох країн зробили заяви, частина з яких стосується війни в Україні.

Крім того, Сі Цзіньпін виступив за всеосяжну заборону та повну ліквідацію ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що навис над людством.