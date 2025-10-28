ua en ru
Путін і Шойгу хочуть залучити добровольців для захисту небезпечних об'єктів у РФ

Вівторок 28 жовтня 2025 14:29
Путін і Шойгу хочуть залучити добровольців для захисту небезпечних об'єктів у РФ Фото: Володимир Путін та Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею створення регіональних добровільних загонів для захисту особливо небезпечних та критично важливих об'єктів на теріторії РФ.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Шойгу, із такою ініціативою виступило керівництво Нижньогородської області. Вона належить до регіонів, які в останні місяці зазнають частих нальотів українських безпілотників.

Водночас секретар Ради безпеки не повідомив подробиць про склад та механізм формування передбачуваних загонів.

Удари України по РФ

Як відомо, у відповідь на російську агресію Україна почала завдавати ударів по території Росії. Основними цілями стали військові об’єкти, склади боєприпасів, нафтобази та інша інфраструктура, яка забезпечує війну проти України.

Такі операції проводяться для ослаблення можливостей ворога та зниження його здатності атакувати українські міста.

Українські безпілотники дедалі частіше вражають цілі в глибокому тилу Росії, включно з об’єктами в енергетичному секторі.

За словами президента України Володимира Зеленського, реакція України на дії Росії є пропорційною та справедливою.

Він наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню та прагне миру, але відповідає силою, коли її заклики ігнорують.

Нагадаємо, у жовтні в РФ заявили про нічну атаку на об'єкт енергетики у Нижньогородській області. Супутникові знімки зафіксували пожежу на одному з ключових енерговузлів регіона.

