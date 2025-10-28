ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин и Шойгу хотят привлечь добровольцев для защиты опасных объектов в РФ

Вторник 28 октября 2025 14:29
UA EN RU
Путин и Шойгу хотят привлечь добровольцев для защиты опасных объектов в РФ Фото: Владимир Путин и Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин поддержал идею создания региональных добровольных отрядов для защиты особо опасных и критически важных объектов на территории РФ.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Шойгу, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области. Она относится к регионам, которые в последние месяцы подвергаются частым налетам украинских беспилотников.

В то же время секретарь Совета безопасности не сообщил подробностей о составе и механизме формирования предполагаемых отрядов.

Удары Украины по РФ

Как известно, в ответ на российскую агрессию Украина начала наносить удары по территории России. Основными целями стали военные объекты, склады боеприпасов, нефтебазы и другая инфраструктура, которая обеспечивает войну против Украины.

Такие операции проводятся для ослабления возможностей врага и снижения его способности атаковать украинские города.

Украинские беспилотники все чаще поражают цели в глубоком тылу России, включая объекты в энергетическом секторе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, реакция Украины на действия России является пропорциональной и справедливой.

Он подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня и стремится к миру, но отвечает силой, когда ее призывы игнорируют.

Напомним, в октябре в РФ заявили о ночной атаке на объект энергетики в Нижегородской области. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на одном из ключевых энергоузлов региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию