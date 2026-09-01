Путін і Пашинян зчепилися через курс Вірменії на ЄС

Під час зустрічі у Бішкеку Путін закликав Вірменію якнайшвидше визначитися між Євросоюзом та Євразійським економічним союзом.

Він визнав прагнення країни до ЄС її "природним" і "законним" правом, але водночас попередив про можливі наслідки для членства в ЄАЕС.

За словами російського диктатора, зближення Вірменії з ЄС може створити для неї проблеми зі збереженням переваг спільного ринку та призвести до розриву торговельних ланцюгів.

"Чим швидше ми визначимося, тим краще", - заявив Путін. Він пояснив, що Москві важливо розуміти, як надалі будувати економічні відносини з Єреваном.

Як аргумент Путін навів показники, яких, за його словами, Вірменія досягла після початку участі в євразійській інтеграції. Він заявив, що з 2015 року ВВП країни зріс майже втричі, експорт до держав ЄАЕС - у 10 разів, а на країни союзу припадає близько 36% зовнішньоторговельного обороту Вірменії.

Російський диктатор також послався на попередні заяви Пашиняна щодо можливості проведення референдуму. Він нагадав про заяву чотирьох лідерів ЄАЕС від 29 травня, у якій Вірменії запропонували "у якомога коротші терміни" провести загальнонаціональне голосування щодо вступу до ЄС або подальшого перебування в ЄАЕС.

Путін заявив, що свого часу підтримав цю позицію Пашиняна і запропонував іншим лідерам ЄАЕС зробити те саме.

Як відповів Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії не погодився з таким трактуванням ситуації.

Пашинян заявив, що Єреван аналізував договірну базу між Вірменією та Росією, а також документи ЄАЕС, і не виявив порушень своїх зобов'язань.

"Ми і до, і після цього проаналізували договірну базу, яка існує між Російською Федерацією та Вірменією, і договірну базу, яка існує в Євразійському економічному союзі, і, чесно кажучи, ми не знайшли жодних порушень тих зобов'язань, які має Вірменія перед Російською Федерацією та перед Євразійським економічним союзом", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що ухвалений у 2025 році закон про початок процесу вступу Вірменії до ЄС не порушує зобов'язань країни перед Росією та ЄАЕС.

За словами Пашиняна, договір про ЄАЕС передбачає окрему процедуру виходу з союзу, але Вірменія її не запускала.

Прем'єр також пояснив, чому у 2025 році Єреван вирішив ухвалити закон про початок процесу вступу до ЄС, а не проводити референдум.

"Ухваленням цього закону ми фактично відмовилися від ідеї референдуму", - заявив Пашинян.

Путін знову заперечив

Після відповіді Пашиняна Путін знову взяв слово і прямо заявив про незгоду з його позицією.

"Ми з вами зараз дискутуємо, мені завжди цікаво вести дискусію з вами", - сказав російський диктатор.

На його думку, сам факт ухвалення закону про початок вступу до іншої економічної організації вже означає заяву про вихід Вірменії з ЄАЕС. Путін вважає, що членство у двох таких об'єднаннях несумісне.

Пашинян знову заперечив. Він заявив, що в Єревані розуміють: рано чи пізно країні доведеться зробити конкретний вибір. Однак, за його словами, зараз для цього немає необхідних умов.

"Зараз фактично у нас немає альтернативи, ця альтернатива не створена в реальності. Коли вона буде створена, якщо буде створена, тоді, звичайно, зробимо вибір за допомогою референдуму або без нього", - сказав прем'єр.

Путін у відповідь закликав не чекати й винести питання на голосування вже зараз.

"Ну то проведіть його й закриємо тему, ось і все", - заявив він.