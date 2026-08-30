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Вірменія остаточно розвернулася від Росії до Європи, - розвідка

10:48 30.08.2026 Нд
2 хв
Російський вплив на Вірменію обнулили
aimg Тетяна Степанова
Вірменія остаточно розвернулася від Росії до Європи, - розвідка Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
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Вірменія готується подати заявку на вступ до ЄС і може виставити Росії рахунок на 2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Вірменська влада оголосила про початок процесу подання офіційної заявки на вступ до Євросоюзу. У розвідці назвали це фінальним етапом розвороту Єревана від Москви до Європи.

Перед цим Росія запровадила обмеження на ввезення вірменських абрикосів, черешні, риби, води "Джермук" і коньяку. Однак замість поступок Вірменія почала шукати нові ринки, а ЄС виділив країні десятки мільйонів доларів у межах "Плану зростання".

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що параліч Євразійського економічного союзу через дії Росії може стати початком кінця ЄАЕС.

За даними СЗРУ, якщо Москва спробує тиснути підвищенням ціни на газ, Єреван може виставити їй рахунок приблизно на 2 млрд доларів за розміщення 102-ї російської військової бази та управління залізницями Вірменії.

Мирна угода з Азербайджаном, відкриття кордонів із Туреччиною та рух до ЄС фактично позбавляють Росію головних важелів впливу на Вірменію.

Вірменія відвернулась від Росії

Нагадаємо, нещодавно Вірменія викреслила Росію зі списку стратегічних союзників. У затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026-2031 роки РФ як стратегічний союзник не згадується.

Раніше ми повідомляли, що Вірменія найближчим часом офіційно подасть заявку на членство в ЄС. Пашинян уточнив, що всенародний референдум з євроінтеграції відбудеться вже після узгодження дорожньої карти з Брюсселем.

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