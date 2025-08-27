UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін і Моді поїдуть до Китаю: у Reuters пояснили, що планує Сі Цзіньпін

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та диктатор РФ Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня проведе у місті Тяньцзінь саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на який запрошено понад 20 світових лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Захід відбудеться 31 серпня по 1 вересня і стане найбільшим з моменту створення організації у 2001 році.

За інформацією МЗС КНР, форум має стати демонстрацією єдності країн Глобального Півдня на тлі зростання протистояння з Вашингтоном.

Участь у саміті підтвердив диктатор Росії Володимир Путін. Також очікується приїзд прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді - це буде його перший візит до Китаю за понад сім років.

Минулого тижня російське посольство в Нью-Делі повідомило, що Москва сподівається на проведення найближчим часом тристоронніх переговорів із Китаєм та Індією.

ШОС: від безпеки до економіки

Спочатку ШОС об’єднувала шість країн Євразії та фокусувалася на питаннях безпеки й боротьби з тероризмом.

Зараз у блоці - 10 постійних членів і 16 країн-спостерігачів та партнерів. Сфера діяльності організації поступово розширилася до економічного й військового співробітництва.

Аналітики наголошують, що реальна ефективність ШОС залишається обмеженою, а головною цінністю для Пекіна є "оптика солідарності" Глобального Півдня у протистоянні США.

"Яке саме бачення представляє ШОС та як воно практично реалізується, доволі нечітко. Це платформа, яка має зростаючу силу об’єднання, що допомагає в наративній проекції", - зазначає Манодж Кевалрамані з індійського Інституту Такшашила.

Напруженість між учасниками

Водночас усередині блоку зберігаються конфлікти. Індія та Пакистан продовжують залишатися у стані протистояння: у червні міністри оборони ШОС не змогли ухвалити спільну заяву через суперечки навколо теракту в Кашмірі.

Нью-Делі також відмовився підтримати засудження Ізраїлю за удари по Ірану.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна

У липні The Times повідомляла, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планував запросити на парад з нагоди закінчення Другої світової війни в вересні президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Проте у Кремлі швидко спростували ці повідомлення - прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не знає про підготовку тристоронньої зустрічі.

Раніше, у травні, Сі Цзіньпін і Путін зустрілися в Москві під час святкування так званого "Дня перемоги", і візит китайського лідера тривав кілька днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайІндія