Путін і Ердоган обговорили завершення війни в Україні: що пропонує Туреччина

Заява Туреччини

Ердоган заявив, що "Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру".

Він також зазначив, що Анкара "готова, як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру".

Про те, чи обговорювали Путін та Ердоган питання відновлення роботи зернового коридору, як це анонсував лідер Туреччини, не вказано.

Що заявили у Росії

Тим часом у Кремлі також зробили свою заяву та оприлюднили власну версію змісту розмови.

У Москві стверджують, що під час розмови лідери обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема подальше розширення торгівельно-інвестиційних зв’язків та реалізацію спільних енергетичних проєктів.

Також, за версією Кремля, відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України.

Путін заявив, що американські пропозиції стосовно можливого мирного врегулювання нібито "йдуть у руслі" обговорень під час російсько-американської зустрічі на Алясці та "можуть бути покладені в основу остаточного врегулювання".

Він заявив у "зацікавленості" Кремля у політико-дипломатичному вирішенні конфлікту.

У повідомленні також зазначено, що Ердоган висловив готовність сприяти переговорному процесу і надалі надавати стамбульський майданчик для зустрічей. Лідери домовилися активізувати контакти щодо українського питання на різних рівнях.

У Кремлі заявили, що президенти погодилися підтримувати регулярний діалог.