Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин

Згідно з даними ЗМІ, зустріч відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Також відомо, що вона тривала близько 90 хвилин.

Серед присутніх, окрім Путіна та Ердогана, були глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та керівник Національної розвідувальної служби Ібрагім Калін.

З заявою з цього приводу вже виступив радник глави Кремля Юрій Ушаков.

За його словами, основну увагу під час переговорів було зосереджено на ситуації в Чорному морі. Він також підтвердив, що саме це питання було головною темою обговорення.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення в Туреччині переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Пєсков нагадав, що Анкара вже неодноразово виступала з такою пропозицією на різних рівнях.

Під час зустрічі Путін назвав Туреччину одним із "привілейованих партнерів" Росії у зовнішній політиці та економічній сфері.

Він також зазначив, що економічні зв'язки між двома країнами залишаються на високому рівні, зокрема завдяки увазі Ердогана до розвитку двосторонніх відносин.

Президент Туреччини заявив, що станом на сьогодні відносини Анкари та Москви "дійсно перебувають на більш просунутому рівні, ніж у будь-який попередній період".