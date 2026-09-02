Путин и Эрдоган обсудили Украину во время закрытых переговоров

Согласно данным СМИ, встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Также известно, что она продлилась около 90 минут.

Среди присутствующих, кроме Путина и Эрдогана, были глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель Национальной разведывательной службы Ибрагим Калин.

С заявлением на этот счет уже выступил советник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, основное внимание в ходе переговоров было сосредоточено на ситуации в Черном море. Он также подтвердил, что этот вопрос был главной темой обсуждения.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения в Турции переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Песков напомнил, что Анкара уже неоднократно выступала с таким предложением на разных уровнях.

В ходе встречи Путин назвал Турцию одним из "привилегированных партнеров" России во внешней политике и экономической сфере.

Он также отметил, что экономические связи между двумя странами остаются на высоком уровне, в частности, благодаря вниманию Эрдогана к развитию двусторонних отношений.

Президент Турции заявил, что сейчас отношения Анкары и Москвы "действительно находятся на более продвинутом уровне, чем в любой предыдущий период".