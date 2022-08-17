Путин хвастается "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное

Отмечается, что российское вооружение отстанет по сравнению с западными аналогами.

В частности, военно-промышленный комплекс РФ не производит принципиально новых разработок, поскольку там до сих пор пользуются советскими достижениями.

Кроме того, производство вооружения России зависит от западной электроники и предприятий из Украины. Из-за санкций и военной агрессии против нашей страны россияне не имеют к ним доступа.

Также в Центре отмечают, что ВПК России приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики, - предприятия простаивают, работники остаются без работы.

К тому же, у трофейной российской техники есть производственный брак, а значит Россия подвергает своих же солдат опасности при эксплуатации.

А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК, как отмечают в Центре, свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли.