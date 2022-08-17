Путин хвастается "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное

В России сейчас проходит военно-технический форум "Армия-22", на котором демонстрируют якобы высокоэффективное российское оружие. Но на самом деле вооружение устаревшее и неэффективное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.
Отмечается, что российское вооружение отстанет по сравнению с западными аналогами.
В частности, военно-промышленный комплекс РФ не производит принципиально новых разработок, поскольку там до сих пор пользуются советскими достижениями.
Кроме того, производство вооружения России зависит от западной электроники и предприятий из Украины. Из-за санкций и военной агрессии против нашей страны россияне не имеют к ним доступа.
Также в Центре отмечают, что ВПК России приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики, - предприятия простаивают, работники остаются без работы.
К тому же, у трофейной российской техники есть производственный брак, а значит Россия подвергает своих же солдат опасности при эксплуатации.
А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК, как отмечают в Центре, свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли.
Как сообщалось ранее, народно-освободительная армия Китая в ближайшее время направит часть военнослужащих для участия в российских учениях "Восток-2022". В них также примут участие Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны.
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