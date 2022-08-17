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Китайские войска поедут на учения в Россию: что известно

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Пекин, Среда 17 августа 2022 13:57
Китайские войска поедут на учения в Россию: что известно Фото: Китайские войска поедут на учения в Россию (chinamil.com.cn)
Автор: Руслан Гаращенко

Народно-освободительная армия Китая направит в ближайшее время часть военнослужащих в Россию для участия в учениях "Восток-2022".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая.

"Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми участвующими сторонами и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что этот шаг "не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".

Как изевстно, помимо Китая в учениях примут участие Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны.

Напомним, ранее китайские военные объявили о проведении новых учений возле Тайваня, куда накануне прибыла делегация конгрессменов США.

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