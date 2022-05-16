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Путин хотел уничтожить Украину, но лишь укрепил ее суверенитет , - Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Развязанная Москвой война имела цель подорвать основы мировой безопасности. Уничтожение суверенной страны и смута внутри Североатлантического Альянса являлись желаемым результатом для руководства РФ, однако его достичь им не удалось. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Энтони Блинкена.

"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, состоятельнее, единее, чем когда-либо", - заявил Энтони Блинкен.

По его словам, США не только продолжают всячески поддерживать Украину, но и защищают таким образом принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности.

Ранее Блинкен заявил, что посольство США в Украине вскоре возобновит работу. По его словам, американские дипломаты уже вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше.

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