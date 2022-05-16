Посольство США в Украине вскоре возобновит работу, - Блинкен
Посольство США вновь откроется в Киеве и возобновит работу очень скоро. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с представителями НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше", — сказал Блинкен высокопоставленным дипломатам стран НАТО на встрече в Берлине.
"Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается, и мы возобновим работу", — отметил госсекретарь США.
Он также подтвердил, что США будут продолжать внедрять новые санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо. Между тем, дипломат сказал, что США поддерживают усилия ЕС по достижению независимости от российской энергетики, и сказал, что США также предпринимают ряд шагов, чтобы помочь, включая перенаправление значительных поставок газа в Европу.
Ранее посольство США в Киеве сообщило, что американская армия передала Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.
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