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Посольство США в Украине вскоре возобновит работу, - Блинкен

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Берлин, Понедельник 16 мая 2022 00:56
Посольство США в Украине вскоре возобновит работу, - Блинкен Энтони Блинкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Посольство США вновь откроется в Киеве и возобновит работу очень скоро. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с представителями НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше", — сказал Блинкен высокопоставленным дипломатам стран НАТО на встрече в Берлине.

"Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается, и мы возобновим работу", — отметил госсекретарь США.

Он также подтвердил, что США будут продолжать внедрять новые санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо. Между тем, дипломат сказал, что США поддерживают усилия ЕС по достижению независимости от российской энергетики, и сказал, что США также предпринимают ряд шагов, чтобы помочь, включая перенаправление значительных поставок газа в Европу.

Ранее посольство США в Киеве сообщило, что американская армия передала Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.

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