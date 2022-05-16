Путін хотів знищити Україну, але лише зміцнив її суверенітет, - Блінкен

Розв'язана Москвою війна мала на меті підірвати основи світової безпеки. Знищення суверенної країни і смута всередині Північноатлантичного Альянсу були бажаним результатом для керівництва РФ, проте його досягти їм не вдалося. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ентоні Блинкена.

"Президент Путін почав цю жорстоку і неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну і розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніше, заможніше, ніж будь-коли", - заявив Ентоні Блінкен.

За його словами, США не тільки продовжують всіляко підтримувати Україну, а й захищають таким чином принципи суверенітету і незалежності, які є основою глобального миру і безпеки.