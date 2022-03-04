Путин хочет втянуть ОДКБ в войну против Украины, - Данилов

Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны. В частности, страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона единых новостей.

"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, то это будет вообще недопустимо. Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания своих коллег из стран-членов НАТО призвал их решительно отреагировать на агрессию Россию, пока не поздно и пока Путин не превратил Украину в Сирию.

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