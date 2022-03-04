Не дайте Путину превратить Украину в Сирию. Кулеба эмоционально обратился к НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания своих коллег из стран-членов НАТО призвал альянс решительно отреагировать на агрессию Россию, пока не поздно.

"Мое послание: действуйте сейчас, пока не слишком поздно. Не дайте Путину превратить Украину в Сирию. Мы готовы сражаться. Мы будем продолжать борьбу. Но мы нуждаемся в союзниках, которые бы нам помогали конкретными, решительными и быстрыми действиями", – заявил министр.

Кулеба также обратил внимание западных дипломатов на убийства украинцев. Большинство из них погибли в результате жестокости российских пилотов.

"Я уверен, что эта война развивается так, что наступит такой момент, когда вы захотите предоставить нам что угодно, буквально все, что нам нужно, чтобы не дать Путину нанести удар по Европе и превратить ее в ночной кошмар. И моя единственная надежда сейчас, что тогда не будет слишком поздно", – добавил он.