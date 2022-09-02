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Путин хочет восстановить СССР, однако ему не одержать победу в войне против Украины, - Кислица

Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Кремля Владимир Путин планирует восстановить советскую империю. Однако его ожидает неизбежное поражение в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в интервью для издания Guardian Trinidad & Tobago.

По словам Кислицы, Россия пытается колонизировать Украину, но страна справится с российской агрессией.

"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, - это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", - сказал Кислица.

Как отметил постоянный представитель Украины в ООН, после полномасштабного вторжения России 85% украинцев выступают против территориальных уступок РФ, несмотря на все разрушения и смерти. Нужны будут поколения, чтобы украинцы поверили в то, что их сосед больше не представляет угрозы.

"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неизбежно", - отметил Кислица.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно из жизни ушел последний секретарь КПСС Михаил Горбачев.

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