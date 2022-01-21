Путин хочет вернуться в эпоху холодной войны, - Блинкен

"Я неслучайно высказываю эти мысли здесь, в Берлине. Возможно, ни одно место в мире не испытало на себе большего разделения холодной войны, чем этот город. Здесь президент Кеннеди объявил всех свободных людей гражданами Берлина. Здесь президент Рейган призвал Горбачева снести эту стену. Кажется, настало время, когда президент Путин хочет вернуться в ту эпоху. Мы надеемся, что нет", - сказал Блинкен.

Он отметил, что Запад сплотиться против любых попыток поставить под угрозу существованию демократии.

"Но если Путин решит это сделать, его встретят с той же решимостью, с тем же единством, которое прошлые поколения лидеров и граждан приложили для укрепления мира, продвижения свободы, укрепления человеческого достоинства в Европе и во всем мире", - заявил госсекретарь США.