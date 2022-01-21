Путін хоче повернутися в епоху холодної війни, - Блінкен

"Я невипадково висловлюю ці думки тут, у Берліні. Можливо, жодне місце у світі не зазнало на собі більшого поділу холодної війни, ніж це місто. Тут президент Кеннеді оголосив всіх вільних людей громадянами Берліна. Тут президент Рейган закликав Горбачова знести цю стіну. Здається, настав час, коли президент Путін хоче повернутися в ту епоху. Ми сподіваємося, що ні", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що Захід згуртуватися проти будь-яких спроб поставити під загрозу існуванню демократії.

"Але якщо Путін вирішить це зробити, його зустрінуть з тією ж рішучістю, з тією ж єдністю, яку минулі покоління лідерів і громадян доклали для зміцнення миру, просування свободи, зміцнення людської гідності в Європі і в усьому світі", - заявив держсекретар США.