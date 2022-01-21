Блинкен обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной

"И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены - не стремятся поставить это под угрозу", - заявил Блинкен.

Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.

"Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", - подчеркнул госсекретарь.