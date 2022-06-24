Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины, - Джонсон

По его словам, Путин не планирует пока садиться за стол переговоров, а хочет пойти по сценарию уничтожение, как было в Чечне.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства назвал действия руководства России "трагической ошибкой".

"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", - добавил премьер.