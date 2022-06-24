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Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною. Він хоче зрівняти із землею українські міста.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що світ не повинен йти на поступки Путіну, оскільки це може призвести до катастрофи.

Також глава уряду Великобританії вважає, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.

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Володимир ПутінВеликобританіяБорис ДжонсонВійна Росії проти України