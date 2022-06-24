Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

За його словами, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", - додав прем'єр.