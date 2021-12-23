UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин хочет развалить безопасность в Европе. Глава Минобороны Эстонии призвал покончить с этим

Автор: Иванна Шовкун

Глава Министерства обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что пора покончить с попытками президента РФ Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире. По его словам, лидер российского режима хочет подчинить суверенные государства своему влиянию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", - сказал Лаанет.

Он подчеркнул, что пора "подвести черту" постоянным попыткам главы РФ развалить безопасность. По словам министра, "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации". При этом Российская Федерация продолжает дислоцировать войска у границ Украины.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев. Цель РФ - изменить ситуацию с безопасностью во всем регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония