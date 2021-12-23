Путін хоче розвалити безпеку у Європі. Глава Міноборони Естонії закликав покінчити з цим

Глава Міністерства оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що настав час покінчити зі спробами президента РФ Володимира Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та світі. За його словами, лідер російського режиму хоче підкорити суверенні держави своєму впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку сепаратистських регіонів Донецька та Луганська та окупацію Криму", - сказав Лаанет.
Він підкреслив, що настав час "підвести межу" постійним спробам глави РФ розвалити безпеку. За словами міністра, "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації". При цьому Російська Федерація продовжує дислокувати війська біля кордонів України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ. Мета РФ - змінити ситуацію з безпекою у всьому регіоні.