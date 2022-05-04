Путин хочет использовать Молдову по белорусскому сценарию, - Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась по поводу Молдовы и ее участия в войне с Украиной. По мнению Маляр, Путин будет использовать Молдову так же как Беларусь.

По ее словам, все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска, о чем Украина постоянно говорит западным партнерам.

"Путин использует территорию Беларуси чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", - заявила Маляр.