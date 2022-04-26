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В Приднестровье российские войска приведены в боевую готовность, - Генштаб

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Молдавия, Вторник 26 апреля 2022 19:39
В Приднестровье российские войска приведены в боевую готовность, - Генштаб Фото: в Приднестровье российские войска приведены в боевую готовность (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты дали команду подготовить войска на территории Приднестровья в полную боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова, подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность “Полная”, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.

Также, от имени СБУ в различных телеграм-каналах распространяется обращение к "гражданам ПМР" с призывом к эвакуации якобы из-за угрозы артиллерийских обстрелов со стороны Украины.

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