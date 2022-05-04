RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін хоче використати Молдову за білоруським сценарієм, - Маляр

Фото: Придністров'я (esp.mb)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася зприводу Молдови та її участі у війні з Україною. На думку Маляр, Путін буде використовувати Молдову так само як Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

За її словами, весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику, про що Україна постійно говорить західним партнерам.

"Путін використовує територію Білорусі щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше, ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - заявила Маляр.

Нагадаємо, окупанти дали команду підготувати війська на території Придністров'я у повну бойову готовність.

Також відомо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриднестровьеВійна в Україні