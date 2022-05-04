Путін хоче використати Молдову за білоруським сценарієм, - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася зприводу Молдови та її участі у війні з Україною. На думку Маляр, Путін буде використовувати Молдову так само як Білорусь.

За її словами, весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику, про що Україна постійно говорить західним партнерам.

"Путін використовує територію Білорусі щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше, ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - заявила Маляр.