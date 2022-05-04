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Путин хочет использовать Молдову по белорусскому сценарию, - Маляр

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Украина, Среда 04 мая 2022 16:32
Путин хочет использовать Молдову по белорусскому сценарию, - Маляр Фото: Приднестровье (esp.mb)
Автор: Евгений Прокопенко

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась по поводу Молдовы и ее участия в войне с Украиной. По мнению Маляр, Путин будет использовать Молдову так же как Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

По ее словам, все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска, о чем Украина постоянно говорит западным партнерам.

"Путин использует территорию Беларуси чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего и в отношении Молдовы. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", - заявила Маляр.

Напомним, оккупанты дали команду подготовить войска на территории Приднестровья в полную боевую готовность.

Также известно, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", где базируется группа войск РФ.

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