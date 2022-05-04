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Путін хоче використати Молдову за білоруським сценарієм, - Маляр

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Україна, Середа 04 травня 2022 16:32
Путін хоче використати Молдову за білоруським сценарієм, - Маляр Фото: Придністров'я (esp.mb)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася зприводу Молдови та її участі у війні з Україною. На думку Маляр, Путін буде використовувати Молдову так само як Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

За її словами, весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику, про що Україна постійно говорить західним партнерам.

"Путін використовує територію Білорусі щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше, ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - заявила Маляр.

Нагадаємо, окупанти дали команду підготувати війська на території Придністров'я у повну бойову готовність.

Також відомо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.

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