Путін хоче застосовувати "ядерку" у відповідь на удари по Білорусі або РФ звичайною зброєю

"Ратифікувати договір Російською Федерацією і Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, підписаний у місті Мінську 6 грудня 2024 року", - ідеться в документі, який було внесено в Держдуму.

Як пише "Sputnik Білорусь", договір про гарантії безпеки передбачає, що Росія і Білорусь розглядають збройний напад на учасника так званої "союзної держави" "як акт агресії проти союзної держави в цілому".

Водночас документ передбачає, що російську ядерну зброю можуть використати в разі, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю і це "створить загрозу суверенітету".

Також, згідно з договором, на території Білорусі "можуть створюватися військові об'єкти і розміщуватися російські військові формування".