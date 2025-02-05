Путін хоче застосовувати "ядерку" у відповідь на удари по Білорусі або РФ звичайною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і "Sputnik Беларусь".
"Ратифікувати договір Російською Федерацією і Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, підписаний у місті Мінську 6 грудня 2024 року", - ідеться в документі, який було внесено в Держдуму.
Як пише "Sputnik Білорусь", договір про гарантії безпеки передбачає, що Росія і Білорусь розглядають збройний напад на учасника так званої "союзної держави" "як акт агресії проти союзної держави в цілому".
Водночас документ передбачає, що російську ядерну зброю можуть використати в разі, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю і це "створить загрозу суверенітету".
Також, згідно з договором, на території Білорусі "можуть створюватися військові об'єкти і розміщуватися російські військові формування".
Нагадаємо, договір про гарантії безпеки між Росією і Білоруссю було підписано в Мінську ще на початку грудня минулого року.
Він передбачає нові заходи, які країни задіють у разі "загрози суверенітету".
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