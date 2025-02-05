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Путин хочет применять "ядерку" в ответ на удары по Беларуси или РФ обычным оружием

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Sputnik Беларусь".

“Ратифицировать договор Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года”, - сказано в документе, который был внесен в Госдуму. 

Как пишет "Sputnik Беларусь", договор о гарантиях безопасности предусматривает, что Россия и Беларусь рассматривают вооруженное нападение на участника так называемого "союзного государства" "как акт агрессии против союзного государства в целом". 

При этом документ предусматривает, что российское ядерное оружие могут использовать в случае, если против России или Беларуси применят обычное оружие и это "создаст угрозу суверенитету". 

Также, согласно договору, на территории Беларуси "могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования". 

Договор о гарантиях безопасности

Напомним, договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью был подписан в Минске еще в начале декабря прошлого года.

Он предусматривает новые меры, которые страны задействуют в случае "угрозы суверенитету".

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