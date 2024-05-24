Путін хоче залучити Білорусь до ядерних навчань Росії

Нагадаємо, 21 травня Російська Федерація розпочала проведення першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Військові використовуватимуть комплекси "Іскандер" та ракети "Кинжал".

Путін наказав Міноборони РФ провести зазначені навчання нібито через заяви Заходу про готовність ввести війська в Україну.

Яка насправді мета ворога і чи є ризик ядерної ескалації - читайте у матеріалі РБК-Україна .

На початку квітня Лукашенко заявив , що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. У країні продовжується підготовка відповідних підрозділів і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.