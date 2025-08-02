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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю програмі "Finnerty".

За словами Трампа, США введуть санкції проти Росії, однак Путін вже знає як їх обходити та уникати. Але Трамп здивований тому, що мав з ним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".

"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну - ред.). Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все. Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - заявив Трамп.

Ультиматум Трампа

У липні Дональд Трамп різко засудив дії Кремля через масовані обстріли України й дав Путіну 50 днів на досягнення миру. У разі провалу перемовин він пригрозив санкціями проти країн, що закуповують російську нафту, а також новими обмеженнями проти самої Росії.

Проте вже 29 липня Трамп несподівано скоротив строк до 10 днів і призначив новий "дедлайн" - 8 серпня, пославшись на відсутність прогресу.

У відповідь у Кремлі заявили про намір продовжувати повномасштабну війну, а також пригрозили Сполученим Штатам ядерним ударом. Попри це, 31 липня Трамп повідомив, що спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф вирушить до Москви - імовірно, з метою пошуку дипломатичного рішення.

Військовий експерт Михайло Самусь у коментарі РБК-Україна не виключив, що поїздка Віткоффа до Москви може стати останнім контактом президента США з Путіним.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп