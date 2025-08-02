Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко, - Трамп

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю програмі "Finnerty".

За словами Трампа, США введуть санкції проти Росії, однак Путін вже знає як їх обходити та уникати. Але Трамп здивований тому, що мав з ним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".

"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну - ред.). Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все. Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - заявив Трамп.

Ультиматум Трампа

У липні Дональд Трамп різко засудив дії Кремля через масовані обстріли України й дав Путіну 50 днів на досягнення миру. У разі провалу перемовин він пригрозив санкціями проти країн, що закуповують російську нафту, а також новими обмеженнями проти самої Росії.

Проте вже 29 липня Трамп несподівано скоротив строк до 10 днів і призначив новий "дедлайн" - 8 серпня, пославшись на відсутність прогресу.