Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно, - Трамп

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью программе "Finnerty".

По словам Трампа, США введут санкции против России, однако Путин уже знает как их обходить и избегать. Но Трамп удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину - ред.). Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.

Ультиматум Трампа

В июле Дональд Трамп резко осудил действия Кремля из-за массированных обстрелов Украины и дал Путину 50 дней на достижение мира. В случае провала переговоров он пригрозил санкциями против стран, закупающих российскую нефть, а также новыми ограничениями против самой России.

Однако уже 29 июля Трамп неожиданно сократил срок до 10 дней и назначил новый "дедлайн" - 8 августа, сославшись на отсутствие прогресса.