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Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно, - Трамп

Суббота 02 августа 2025 09:00
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Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью программе "Finnerty".

По словам Трампа, США введут санкции против России, однако Путин уже знает как их обходить и избегать. Но Трамп удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину - ред.). Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.

Ультиматум Трампа

В июле Дональд Трамп резко осудил действия Кремля из-за массированных обстрелов Украины и дал Путину 50 дней на достижение мира. В случае провала переговоров он пригрозил санкциями против стран, закупающих российскую нефть, а также новыми ограничениями против самой России.

Однако уже 29 июля Трамп неожиданно сократил срок до 10 дней и назначил новый "дедлайн" - 8 августа, сославшись на отсутствие прогресса.

В ответ в Кремле заявили о намерении продолжать полномасштабную войну, а также пригрозили Соединенным Штатам ядерным ударом. Несмотря на это, 31 июля Трамп сообщил, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправится в Москву - вероятно, с целью поиска дипломатического решения.

Военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина не исключил, что поездка Уиткоффа в Москву может стать последним контактом президента США с Путиным.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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