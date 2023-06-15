"Путін хоче захопити сусідні території". Шольц закликав готувати гарантії для України

Російський диктатор Володимир Путін планує захопити сусідні території. У зв'язку з цим Німеччина повинна почати переговори про гарантії безпеки для України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

За його словами, у плани російського диктатора входить щось більше, ніж просто перемога у війні в Україні.

"Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього є такий план щодо України, і, цілком очевидно, це також його план щодо Білорусі", - заявив Шольц.

Німецький канцлер підкреслив, що саме через таку позицію Путіна Захід не може допустити "заморожування війни", оскільки це було б символічною легалізацією окупації захоплених територій.

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія повинна вивести війська", - заявив Шольц.

Вступ України до НАТО

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що країни Альянсу не готові погодити дату вступу України в розпал війни.

При цьому він заявляв, що на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі у липні, союзники висловлять тверду підтримку Україні не лише на словах, а й насправді зокрема, у значній військовій підтримці.

Водночас, Зеленський зазначав, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

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