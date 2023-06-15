"Путин хочет поглотить соседние территории". Шольц призвал готовить гарантии для Украины

Российский диктатор Владимир Путин планирует поглотить соседние территории. В связи с этим Германия должна начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По его словам, в планы российского диктатора входит нечто большее, чем просто победа в войне в Украине.

"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что именно из-за такой позиции Путина Запад не может допустить "замораживания войны", поскольку это было бы символической легализацией оккупации захваченных территорий.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности. И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", - заявил Шольц.

Вступление Украины в НАТО

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса не готовы согласовать дату вступления Украины в разгар войны.

При этом он заявлял, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, союзники выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле, в частности, в значительной военной поддержке.

В то же время, Зеленский отмечал, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

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