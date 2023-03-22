Путін хоче використовувати Радбез ООН як базу для проекції влади, - ISW

Росія готується у квітні перейняти головування в Раді Безпеки ООН. Президент Володимир Путін має намір використати це для легалізації агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Під час прес-конференції з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 21 березня Путін зробив низку помітних заяв, у яких висловив відданість Росії ООН, статуту ООН та Раді Безпеки організації об'єднаних націй. Це свідчить про те, що Росія продовжує використовувати свою позицію в РБ ООН як базу для проекції влади, зазначають аналітики.
На думку експертів, російський диктатор встановлює інформаційні умови для демонстрації передбачуваної відданості Росії Раді безпеки, щоб продовжувати використовувати зброю і право вето РФ в ООН у найближчі місяці.
Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не побачили ознак якнайшвидшого завершення війни в Україні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна привселюдно запросила Китай приєднатися до української формули світу.
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