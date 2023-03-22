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Путін хоче використовувати Радбез ООН як базу для проекції влади, - ISW

Фото: Росія збирається використовувати Радбез ООН як проекцію влади (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росія готується у квітні перейняти головування в Раді Безпеки ООН. Президент Володимир Путін має намір використати це для легалізації агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Під час прес-конференції з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 21 березня Путін зробив низку помітних заяв, у яких висловив відданість Росії ООН, статуту ООН та Раді Безпеки організації об'єднаних націй. Це свідчить про те, що Росія продовжує використовувати свою позицію в РБ ООН як базу для проекції влади, зазначають аналітики.

На думку експертів, російський диктатор встановлює інформаційні умови для демонстрації передбачуваної відданості Росії Раді безпеки, щоб продовжувати використовувати зброю і право вето РФ в ООН у найближчі місяці.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не побачили ознак якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна привселюдно запросила Китай приєднатися до української формули світу.

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