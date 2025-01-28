Путін хоче виключити Україну з переговорів, але США не вважають РФ рівним гравцем, - експерт

На думку експерта, прогнози, що переговори про закінчення війни в Україні можуть відбутись у квітні-травні, як про це писало турецьке видання Hürriyet, є дуже оптимістичними.

"Я більше вбачаю, що етап переговорів про початок переговорів в кращому випадку завершиться десь ближче до травня і тільки тоді розпочнеться активна фаза переговорного процесу. Але, ну, можливо, турецькі колеги щось там більше знають", - розповів Несвітайлов.



За його словами, важливо розуміти, що переговорний трек є зараз домінуючим. І виглядає так, що все до цього йде, вже неодноразово були випадки, "як все до чогось і йшло, але в результаті не доходило". Тому точної гарантії, що в принципі перемовини відбудуться, поки що немає.

"На цей час все виглядає так, що РФ в особі Путіна намагається максимально Трампа зачарувати і перевести напрямок дискусії з війни в Україні на глобальний перерозподіл сфер впливу. Що це "не війна між Україною і Російською Федерацією", а що таким чином "Російська Федерація намагається відстояти свої інтереси в межах органічної сфери впливу, своєї геополітичної". Що от буцімто "дивіться, США, у вас є своя сфера впливу, ми туди не ліземо і обіцяємо не лізти, а ви не лізьте в нашу сферу впливу". І от він намагається з цього рівняння виключити Україну", - каже експерт.

Він вважає, що таким чином Росія намагається зробити все для того, щоб Україна не була реальною частиною переговорного процесу. Попри це, зі свого боку Україна робить все можливе, щоб такого не сталось.

"Штати не сприймають Росію зараз як рівного собі гравця. Вони таким гравцем, ну плюс-мінус рівним, сприймають тільки Китай. І якщо теоретично вони з кимось і будуть розподіляти, домовлятись про геополітичний розподіл сфери впливу в межах планети Земля, то це точно буде не РФ, а Китай", - розповів Несвітайлов.

Експерт зазначив, що поки складно говорити про те, наблизилися перемовини щодо закінчення війни в Україні.

"Зараз пішли нарешті вже сигнали до РФ, що буде з ними, якщо вони не підуть на перемовини, чи будуть відтягувати цей процес...Отже, виходячи з цього, можна сказати, що тиск зараз стосовно Росії застосовується. І в теорії це дійсно може призвести до пришвидшення перемовин. Але, знову ж таки, якщо у Росії готові сприймати хоч якесь раціональне зерно, і готові хоча б спробувати комунікацію", - підкреслив він.

Перемовини з Росією

Раніше ми писали про те, що Трамп жорстко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з закликом сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну проти України. Президент США заявив, що в іншому випадку він застосує жорсткі заходи, щоб змусити Москву зробити це.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що в Києва нібито є заборона на переговори з Росією.