Путін хоче виганяти з окупованих земель українців без паспорту РФ

У четвер, 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.

Російський диктатор затвердив порядок проживання у Росії мешканців окупованих територій України. "Іноземцями" хочуть вважати громадян, які проживали на окупованих територіях на день проголошення їх анексії і заявили про бажання зберегти колишнє громадянство.

Зазначається, що жителі окупованих територій України які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворені з Росії. В цьому указі "територією Росії" називаються і окуповані регіони України.

В указі йде мова про видворення тих людей, які "становитимуть загрозу" національній безпеці РФ.