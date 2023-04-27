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Путин хочет выгонять из оккупированных земель украинцев без паспорта РФ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

Российский диктатор утвердил порядок проживания в России жителей оккупированных территорий Украины. "Иностранцами" хотят считать граждан, проживавших на оккупированных территориях на день провозглашения их аннексии и заявивших о желании сохранить прежнее гражданство.

Отмечается, что жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России. В этом указе "территорией России" называются и оккупированные регионы Украины.

В указе идет речь о выдворении тех людей, которые "будут представлять угрозу" национальной безопасности РФ.

Напомним, что россияне прибегают к новым методам принуждения по "паспортизации" в оккупации. Приобщили к этому так называемых "волонтеров" из России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

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