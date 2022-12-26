Путін хоче видавати паспорти в окупації протягом 10 днів. І вимагає присяги на вірність

У документі, підписаному 26 грудня, визначено порядок заяв на видачу російського паспорта мешканцям окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також затверджено порядок подання та обліку заяв про небажання перебувати у громадянстві України.

Цим же указом затверджено порядок заяв про визнання дитини, яка не досягла 14 років, громадянином Росії. Заява має бути подана його законним представником.

Також у документі зазначено, що термін оформлення паспорта громадянина РФ не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня подання заяви.

Окрім того підкреслено, що російський паспорт не видаватимуть тим, хто відмовлятиметься скласти присягу громадянина РФ.