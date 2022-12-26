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Путін хоче видавати паспорти в окупації протягом 10 днів. І вимагає присяги на вірність

Фото: Путін хоче видавати паспорти в окупації протягом 10 днів і вимагає присяги на вірність (wikimedia.by/MediaPhoto.оrg)
Автор: Тетяна Степанова

Призидент РФ Володимир Путін затвердив порядок подання жителями окупованих регіонів заяв на отримання російського паспорта та про небажання перебувати у громадянстві України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ.

У документі, підписаному 26 грудня, визначено порядок заяв на видачу російського паспорта мешканцям окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також затверджено порядок подання та обліку заяв про небажання перебувати у громадянстві України.

Цим же указом затверджено порядок заяв про визнання дитини, яка не досягла 14 років, громадянином Росії. Заява має бути подана його законним представником.

Також у документі зазначено, що термін оформлення паспорта громадянина РФ не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня подання заяви.

Окрім того підкреслено, що російський паспорт не видаватимуть тим, хто відмовлятиметься скласти присягу громадянина РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти намагаються якомога швидше провести паспортизацію місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України, бо гадають, що це виправдає захоплення ними цих регіонів.

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