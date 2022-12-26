Путин хочет выдавать паспорта в оккупации в течение 10 дней. И требует присяги на верность

В документе, подписанном 26 декабря, определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта жителям оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании находиться в гражданстве Украины.

Этим же указом утвержден порядок заявлений о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Заявление должно быть подано его законным представителем.

Также в документе указано, что срок оформления паспорта гражданина РФ не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Кроме того, подчеркнуто, что российский паспорт не будут выдавать тем, кто будет отказываться принять присягу гражданина РФ.