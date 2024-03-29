Путін не хоче світової війни, зокрема тому, що програє, - віцепрем'єр Італії
Російський диктатор Володимир Путін займається "пропагандою", заявляючи, що РФ збиватиме надані Україні F-16 навіть на авіабазах НАТО в Європі, вважає міністр закордонних справ, віцепрем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
"Це схоже на пропаганду: Росія справила погане враження з атакою (на "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, - ред.) Мені здалося дивним, що служби (спецслужби - ред.) не зупинили її", - сказав Таяні в ефірі телеканалу Rai1.
"Наразі він намагається відвернути увагу. Я не думаю, що Путін хоче світової війни ще й тому, що він її не виграє", - додав він.
Раніше, 28 березня, Путін під час робочої поїздки до Тверської області заявив: "Звичайно, якщо вони (літаки F-16, - ред.) будуть застосовуватися з аеродромів третіх країн, вони для нас стають легітимною метою, де б вони не знаходилися" .
F-16 для України
Тиждень тому у Британії десять українських пілотів завершили базовий курс навчання польотам на винищувачах F-16.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 вже у першій половині цього року. Вона додала, що першими прибудуть літаки із Данії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Сили оборони України мають отримати F-16 улітку.
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